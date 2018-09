Thiem supera espanhol e faz final com eslovaco em São Petersburgo

O austríaco Dominic Thiem está a um passo de confirmar o seu favoritismo no Torneio de São Petersburgo. Neste sábado, o número oito do mundo avançou à final do ATP 250 russo ao derrotar o espanhol Roberto Bautista Agut, o 26º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Para avançar, Thiem converteu dois de oito break points, sendo um em cada parcial, para sacramentar a sua vitória, a primeira em quatro confrontos com Bautista Agut. Além disso, ele se safou no único break point do adversário.

A vitória deste sábado classificou Thiem para a sua quinta final em 2018, sendo que o austríaco foi campeão dos Torneios de Buenos Aires e Lyon, ambos disputados em quadras de saibro.

Na decisão, o cabeça de chave número 1 terá pela frente o eslovaco Martin Klizan. De virada, o número 65 do mundo derrotou neste sábado o suíço Stan Wawrinka, hoje apenas o 88º colocado no ranking, por 4/6, 6/3 e 7/5, em 2 horas e 16 minutos. Assim como Thiem em sua semifinal, Klizan também superou um retrospecto negativo, pois havia perdido os três confrontos anteriores para Wawrinka.

Klizan vai disputar neste domingo a sua segunda final nesta temporada, sendo que o eslovaco foi campeão do Torneio de Kitzbühel. E ele chega para o confronto em vantagem de 3 a 0 no confronto direto com Thiem.