Thiem supera substituto de Nadal e mantém chances no ATP Finals

Após uma estreia irregular, o austríaco Dominic Thiem se recuperou no ATP Finals, nesta quarta-feira, ao derrotar o espanhol Pablo Carreño Busta em três sets. Thiem venceu o tenista que substituiu Rafael Nadal no Grupo Pete Sampras pelo placar de 6/3, 3/6 e 6/4, em Londres.

Com o triunfo, Thiem manteve suas chances de avançar às semifinais da competição que encerra o ano e conta com os oito melhores tenistas da temporada. Na estreia, ele havia sido batido pelo búlgaro Grigor Dimitrov, primeiro classificado da chave, após duas vitórias.

Thiem fará um confronto direto com o belga David Goffin na sexta-feira em busca da segunda vaga do grupo. Goffin venceu na estreia Nadal, que logo em seguida desistiria da competição por conta de dores no joelho direito, e perdeu de Dimitrov. Carreño Busta, que substituiu o compatriota, não tem mais chances de classificação.

Para buscar sua 5ª vitória em cinco jogos contra o espanhol, Thiem precisou mais uma vez superar as oscilações. Ele cravou 12 aces, mas colocou apenas 52% do seu primeiro serviço em quadra. Assim, acabou sofrendo três quebras de serviço ao longo das 2h06min de confronto.

Por outro lado, pressionou o saque do adversário nos três sets da partida. Foram 13 break points, dos quais Thiem aproveitou quatro, dois no set inicial e outros dois na terceira parcial. Carreño Busta vai se despedir da competição jogando contra Dimitrov na sexta-feira.