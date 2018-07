Thiem vence australiano com facilidade e encara chileno nas quartas em Hamburgo

Principal favorito no Torneio de Hamburgo, um ATP 500 disputado em quadras de saibro na Alemanha, o austríaco Dominic Thiem não encontrou dificuldades nesta quinta-feira para avançar às quartas de final. Contra o australiano John Millman, o atual número 8 do mundo precisou de apenas 1 hora e 11 minutos para ganhar por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

Esta foi a terceira vez no circuito profissional que Dominic Thiem e John Millman se enfrentaram. E o retrospecto segue de 100% para o tenista austríaco. Nesta sexta-feira, pelas quartas de final, o cabeça de chave número 1 em Hamburgo terá pela frente um rival descansado. O chileno Nicolas Jarry nem precisou entrar em quadra por causa da desistência por lesão do francês Richard Gasquet, sétimo pré-classificado da competição alemã.

Quem se beneficiou nesta quinta-feira de um problema físico do oponente foi Pablo Carreno Busta. Cabeça de chave número 3 e 13.º do mundo, o tenista espanhol derrotava o esloveno Aljaz Bedene por 6/2 e 4 a 0 no segundo set quando o rival abandonou o confronto.

Nas quartas de final, o seu adversário será o georgiano Nikoloz Basilashvili, uma das surpresas em Hamburgo que vieram do qualifying, que ganhou do uruguaio Pablo Cuevas por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 6/4, em 1 hora e 42 minutos.

No outro lado da chave estão outros dois tenistas que estão surpreendendo no ATP 500 alemão e se enfrentarão pelas quartas de final. Um deles é o brasileiro Thiago Monteiro, que perdeu na última rodada do qualifying, mas entrou na chave principal como "lucky loser". Após vencer os experientes francês Gilles Simon e espanhol Fernando Verdasco, enfrentará o eslovaco Jozef Kovalik, que o bateu no quali.

As quartas de final em Hamburgo são completas com um confronto argentino entre Leonardo Mayer, responsável pela eliminação do francês Gael Monfils na rodada anterior, e Diego Schwartzman.