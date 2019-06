Thiem vence e encara russo nas quartas de Roland Garros; Zverev enfrenta Djokovic

Os confrontos das quartas de final de Roland Garros foram definidos nesta segunda-feira, em Paris. O austríaco Dominic Thiem, o alemão Alexander Zverev e o russo Karen Khachanov, algoz do argentino Juan Martín del Potro, se juntaram ao sérvio Novak Djokovic na próxima fase do Grand Slam francês. Zverev será o próximo adversário do tenista da Sérvia.

O atual número cinco do mundo garantiu ao menos a mesma campanha do ano passado, quando foi eliminado nas quartas. Agora ele busca sua melhor trajetória num torneio de Grand Slam. Para tanto, terá que derrubar na quarta-feira Novak Djokovic, a quem venceu na quadra dura, no fim da temporada passada, na decisão do ATP Finals, em Londres.

Nesta segunda, Zverev protagonizou mais uma dura batalha no saibro de Paris. Até agora, em quatro jogos disputados, ele venceu apenas um em sets diretos. Contra o italiano Fabio Fognini, que vinha confiante para Roland Garros, foram necessários quatro sets: 3/6, 6/2, 6/2 e 7/6 (7/5), em 2h55min.

Até então apostando no saque em Paris, o alemão oscilou no fundamento. Disparou 14 aces, mas cometeu 12 duplas faltas. As falhas no serviço custaram duas quebras. Zverev só não se complicou mais na partida porque Fognini hesitou ainda mais, ao sofrer cinco quebras e cometer 53 erros não forçados, contra 34 do favorito.

Nas quartas de final, o tenista de 22 anos fará o seu quinto confronto com Djokovic no circuito. Por enquanto, o duelo está empatado em duas vitórias para cada lado. O último jogo foi vencido pelo alemão em Londres. Mais cedo, nesta segunda, o número 1 do mundo vencera o alemão Jan-Lennard Struff por 3 a 0.

O último duelo definido das quartas terá Thiem e Khachanov. O austríaco, atual vice-campeão de Roland Garros, despachou o último representante da França nas chaves de simples da competição adulta. O número quatro do mundo derrotou Gael Monfils por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2.

Na sequência, Khachanov surpreendeu ao eliminar Del Potro em quatro sets: 7/5, 6/3, 3/6 e 6/3. O décimo cabeça de chave derrubou o oitavo em 3h09min com uma atuação quase impecável. Foram 58 bolas vencedoras, contra 42 do argentino. E 35 erros não forçados, diante de 48 do favorito.

No quadrante inferior da chave feminino, os demais duelos das quartas de final terão o confronto suíço entre Roger Federer e Stan Wawrinka e o espanhol Rafael Nadal, maior favorito ao título, contra o japonês Kei Nishikori.

BRASILEIROS

Último tenista do País ainda vivo nas duplas, Bruno Soares avançou à semifinal da chave de duplas mistas. Ele e a norte-americana Nicole Melichar superaram a dupla formada pela polonesa Alicja Rosolska e pelo croata Nikola Mektic por 6/3 e 7/6 (7/4). Em busca da vaga na final, eles vão enfrentar agora o vencedor do confronto entre os franceses Amandine Hesse e Benjamin Bonzi e Leticia Chan, de Taiwan, e Ivan Dodig, da Croácia.

Entre os juvenis, Mateus Alves foi eliminado na segunda rodada ao ser batido pelo romeno Filip Cristian Jianu (15º cabeça de chave) por duplo 6/4. Agora somente Matheus Pucinelli segue vivo na disputa. Gustavo Heide caiu logo na rodada de abertura.