Thiem vira sobre Simon, conquista Torneio de Lyon e chega ao décimo título ATP

O austríaco Dominic Thiem conquistou neste sábado o Torneio de Lyon, na França. Cabeça de chave número 1 do ATP 250, ele bateu o francês Gilles Simon de virada por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/1) e 6/1, em 2h25 de partida.

Foi o segundo troféu do austríaco de 24 anos na temporada, o décimo de nível ATP de sua carreira. No duelo deste sábado no saibro francês, Thiem demorou para engrenar na partida. Com dificuldade para sacar, permitiu a quebra de seu saque no sexto game.

Com a torcida a seu favor, Simon, número 75 do ranking, se empolgou e conseguiu abrir 2 a 0 na segunda parcial. Thiem só conseguiu igualar a partida novamente no oitavo game e levou o jogo para o tiebreak. Foi quando definitivamente acordou para o jogo.

No terceiro set, o austríaco não deu chances para o adversário. Com duas quebras logo no início, ele abriu 4 a 0 e por pouco não conseguiu o 'pneu'. No entanto, Simon confirmou o saque seguinte e Thiem fechou em 6/1.

"Estou muito feliz. Lutei de verdade. Batalhei muito para conseguir esse título", disse Thiem. "Estou realmente muito contente que conquistei esse título. É sempre algo muito especial. É a minha décima conquista, o que é um bom número. Foi muito gratificante vencer aqui", complementou.

Nas duplas, o australiano Nick Kyrgios e o norte-americano Jack Sock derrotaram o checo Roman Jebavy e o holandês Matwe Middelkoop com parciais de 7/5, 2/6 e 11/9 e garantiram o troféu no Torneio de Lyon.