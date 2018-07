Thomas Muster perde em Viena no retorno ao circuito da ATP

VIENA - O veterano Thomas Muster deu trabalho nesta terça-feira, especialmente no segundo set. Mas em seu retorno ao circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o austríaco de 43 anos foi eliminado na estreia do Torneio de Viena por seu compatriota Andreas Haider-Maurer, por 6/2 e 7/6 (7/5).

Ex-número 1 do mundo, Muster havia disputado sua última partida no circuito da ATP em 1999. Desde então, passou um bom tempo jogando com veteranos até decidir retornar ao circuito profissional em junho deste ano. Com 44 títulos na carreira, ele até fez jogo duro nesta terça, mas acabou derrotado por Haider-Maurer, que tem apenas 23 anos e ocupa o 157º lugar no ranking mundial.

Ainda nesta terça-feira, o favorito espanhol Guillermo Garcia-Lopez decepcionou e caiu diante de Michael Berrer por 2 sets a 1. O alemão enfrenta agora o uruguaio Pablo Cuevas, que superou o holandês Thiemo de Bakker também por 2 a 1.

Outro tenista sul-americano a avançar à segunda rodada foi o colombiano Santiago Giraldo, ao superar o belga Xavier Malisse por 2 a 1. O polonês Lukasz Kubot, por sua vez, passou pelo norte-americano James Blake por duplo 6/4.