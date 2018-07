Thomaz Bellucci admite atuação ruim em derrota para Anderson

PARIS - O brasileiro Thomaz Bellucci admitiu nesta segunda-feira que teve atuação ruim na sua estreia no Masters 1000 de Paris, em que foi eliminado ao perder para o sul-africano Kevin Anderson por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. "Não consegui entrar no jogo", disse o número 35 do mundo, que vinha de bons desempenhos no Torneio de Moscou, em que foi finalista, e na Basileia, onde caiu para o suíço Roger Federer, mas vencendo um set, na segunda rodada.

Bellucci explicou que sofreu com a quadra rápida parisiense, tanto que sofreu nove aces, além de ter visto Anderson vencer 81% dos pontos disputados no primeiro serviço. "A quadra está bem rápida. Ele (Anderson) jogou arriscando bastante e não me deixou jogar, principalmente quando ele sacava", afirmou.

Eliminado em Paris, Bellucci retorna ao Brasil para jogar em São Paulo. Ele vai participar do ATP Challenger Finals, como convidado, que reúne os tenistas que mais pontuaram em torneios de nível challenger nesta temporada, entre 27 de novembro e 1º de dezembro. Depois, entre 6 e 8 de dezembro vai participar do Gillette Federer Tour, em que fará jogos de exibição contra o suíço e o francês Jo-Wilfried Tsonga.