Thomaz Bellucci alcança melhor posição no ranking desde março

A boa campanha de Thomaz Bellucci no Torneio de Gstaad, disputado na semana passada, levou o brasileiro a ascender na atualização desta segunda-feira do ranking da ATP. O melhor tenista do País subiu sete posições e alcançou a 86ª colocação na lista, com 638 pontos.

No ATP 250 suíço, que já foi vencido por Bellucci duas vezes, o brasileiro parou nas quartas de final ao perder para o argentino Juan Monaco. E esta boa campanha foi suficiente para colocá-lo na sua melhor posição no ranking desde o dia 3 de março, quando também estava na 86ª posição.

Numa semana em que os principais tenistas do mundo não entraram em quadra, o ranking não apresentou alterações nas 16 primeiras posições. Assim, a lista segue sendo liderada pelo sérvio Novak Djokovic, com 13.130 pontos, seguido pelo espanhol Rafael Nadal, com 12.670, e pelos suíços Roger Federer, com 6.070, e Stanislas Wawrinka, com 5.770.

O checo Tomas Berdych é o quinto colocado da lista, à frente do espanhol David Ferrer, do canadense Milos Raonic, do argentino Juan Martín del Potro, do búlgaro Grigor Dimitrov e do britânico Andy Murray, que completam, em ordem, o Top 10 do ranking.

Bicampeão do Torneio de Atlanta, o norte-americano John Isner se manteve na 12ª colocação, atrás do japonês Kei Nishikori. O espanhol Pablo Andujar subiu 27 posições e agora está em 44ºlugar no ranking após faturar o título do Torneio de Gstaad. Já o uruguaio Pablo Cuevas alcançou a 40ª colocação depois de saltar 20 postos ao se tornar campeão do Torneio de Umag, na Croácia.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Novak Djokovic (SER), 13.130 pontos

2) Rafael Nadal (ESP), 12.670

3) Roger Federer (SUI), 6.070

4) Stanislas Wawrinka (SUI), 5.770

5) Tomas Berdych (RCH), 4.410

6) David Ferrer (ESP), 4.085

7) Milos Raonic (CAN), 3.920

8) Juan Martín del Potro (ARG), 3.360

9) Grigor Dimitrov (BUL), 3.270

10) Andy Murray (GBR), 3.040

11) Kei Nishikori (JAP), 2.780

12) John Isner (EUA), 2.690

13) Ernests Gulbis (LET), 2.680

14) Richard Gasquet (FRA), 2.370

15) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.910

16) Roberto Bautista Agut (ESP), 1.785

17) Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.680

18) Marin Cilic (CRO), 1.665

19) Fabio Fognini (ITA), 1.665

20) Tommy Robredo (ESP), 1.645

86) Thomaz Bellucci (BRA), 638

110) João Souza (BRA), 533

166) Rogério Dutra Silva (BRA), 312