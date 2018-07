Thomaz Bellucci avança à rodada final do qualifying de Munique

MUNIQUE - O brasileiro Thomaz Bellucci está classificado para a rodada final do qualifying do Torneio de Munique, ATP 250 disputado em quadras de saibro. Neste domingo, o número 109 do mundo conquistou a sua segunda vitória no torneio classificatório ao derrotar o russo Alexey Vatutin, 381º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 43 minutos.

Agora, o brasileiro disputará uma vaga na chave principal do Torneio de Munique nesta segunda-feira. Bellucci vai encarar o belga Ruben Bemelmans, número 160 do mundo, que derrotou, neste domingo, o croata Dino Marcan, 461º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Bellucci e Bemelmans já se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada tenista. O último duelo entre eles foi em março, no qualifying do Masters 1000 de Miami, com vitória do belga. Assim, o brasileiro precisará se vingar dessa derrota para entrar na chave principal do ATP 250 de Munique, que tem o italiano Fabio Fognini (número 13 do mundo), o alemão Tommy Hass (14) e o russo Mikhail Youzhny (15) como principais candidatos ao título.