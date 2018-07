Thomaz Bellucci avança e Teliana é eliminada na Austrália

MELBOURNE - Únicos representantes do Brasil nas chaves de simples do Aberto da Austrália, Thomaz Bellucci e Teliana Pereira tiveram destinos diferentes nas suas estreias no primeiro Grand Slam da temporada. Em Melbourne, Bellucci avançou para a segunda rodada, enquanto Teliana acabou sendo eliminada logo no seu primeiro jogo em um dos quatro principais torneios do tênis.

Número 129 do mundo, Bellucci encerrou uma sequência de seis derrotas nas chaves principais de torneios do Grand Slam. Depois de avançar no qualifying do Aberto da Austrália, o brasileiro vencia o alemão Julian Reister por 4/6, 6/3 e 7/6 (7/5) quando o 88º colocado no ranking da ATP decidiu abandonar o duelo, contundido, após 2 horas e 6 minutos.

"Foi um jogo complicado, porque ele (Reister) jogou agressivo o tempo todo. Então tive que jogar muitas vezes me defendendo e isso acabou fazendo toda a diferença. Fiquei firme na partida até o final, ele sentiu o calor que estava muito forte, baixou a intensidade e consegui aproveitar a brecha", analisou o brasileiro.

Bellucci não vencia uma partida em um torneio de Grand Slam desde o Aberto da Austrália de 2012. E, nesta terça-feira, o brasileiro começou bem a partida ao abrir 2/0. Depois, porém, perdeu quatro games seguidos e foi derrotado no primeiro set por 6/4.

A situação, porém, se inverteu na segunda parcial. Reister conseguiu uma quebra de saque no quinto game, mas dessa vez foi Bellucci quem reagiu. O brasileiro converteu break points no sexto e oitavo games, fechando o set em 6/3.

O brasileiro encaminhou a sua vitória na terceira parcial ao conseguir uma quebra de saque no sétimo game e em seguida abrir 5/3. Porém, no décimo game, quando sacava para fechar o set, perdeu o seu serviço. Assim, a definição da parcial seguiu para o tie-break. Bellucci venceu, abriu 2 a 1 na partida e viu Reister desistir do duelo antes mesmo do começo do quarto set.

Assim, Bellucci se classificou para a segunda rodada do Aberto da Austrália. Na próxima quinta-feira, o brasileiro vai encarar o francês Jo-Wilfried Tsonga. Nesta terça-feira, o número 10 do mundo avançou em Melbourne ao derrotar o italiano Filippo Volandri, 70º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/3 e 6/3. Tsonga está em vantagem de 2 a 0 no confronto direto, com vitórias em 2012, no torneio de tênis da Olimpíada de Londres e no Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos.

"O Tsonga é um ótimo jogador nessas condições de jogo, com a quadra rápida.Tem um estilo bem agressivo, bom saque e boa direita. Quero entrar firme e impor meu jogo para encontrar espaços e seguir em frente aqui na Austrália. É sempre uma motivação extra voltar a enfrentar um top 10, em uma quadra grande, com bastante público", afirmou o brasileiro.

Também nesta terça-feira, Teliana Pereira encerrou um longo jejum brasileiro sem ter uma representante na chave principal de um torneio do Grand Slam, mas acabou sendo eliminada no Aberto da Austrália. A número 97 do mundo perdeu para a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 30ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4.

Primeira brasileira a participar de um Grand Slam desde que Dadá Vieira disputou o US Open de 1993, Teliana começou nervosa a partida, cometeu três duplas faltas e perdeu o seu saque logo no primeiro game. A brasileira se recuperou, conseguiu uma quebra de serviço no oitavo game e levou o duelo para o tie-break. Teliana, então, chegou a abrir 6/4, mas não aproveitou os sets points que teve e acabou perdendo a parcial para Pavlyuchenkova.

No segundo set, a russa chegou a abrir 4/2, mas Teliana devolveu a quebra de saque no sétimo game. No décimo, porém, a brasileira, voltou a perder o seu serviço para Pavlyuchenkova, que fechou a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 0.

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, a russa terá pela frente Mandy Minella, de Luxemburgo, que derrotou a alemã Carina Witthoeft por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.