Thomaz Bellucci bate alemão e avança no quali de Hamburgo

O brasileiro Thomaz Bellucci estreou bem no qualifying do Torneio de Hamburgo. Neste sábado, ele derrotou o alemão Tim Nekic, convidado pela organização, sem dificuldades e avançou à segunda rodada depois de fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 59 minutos de partida.

Segundo cabeça de chave no qualifying, Bellucci confirmou seu favoritismo com tranquilidade. O número 91 do mundo conseguiu cinco quebras de serviço diante do 532.º do ranking da ATP, que em nenhum momento sequer chegou a ameaçar a vitória do brasileiro.

Agora Bellucci espera para conhecer seu adversário. Ele sairá do confronto entre o suíço Michael Lammer, 409.º do mundo, e o sérvio Filip Krajinovic, número 152 do ranking. O brasileiro precisa de mais duas vitórias se quiser chegar à chave principal do torneio, disputado em quadras de saibro.

Se Bellucci avançou sem problemas, o mesmo não aconteceu com outro brasileiro. O jovem Thiago Monteiro, de apenas 20 anos, número 371 do ranking, não foi páreo para o argentino Diego Sebastian Schwartzman. O quarto cabeça de chave do qualifying venceu sem dificuldades por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h09min.