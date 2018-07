Thomaz Bellucci bate campeão Youzhny na estreia em Valência

O brasileiro Thomaz Bellucci venceu o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, nesta quarta-feira, em sua estreia no Torneio de Valência. Depois de ter furado o qualifying do ATP 500 espanhol, o tenista número 1 do País e 58 do mundo desbancou o teórico favoritismo do 27º colocado do ranking, que defendia a condição de atual campeão do evento local, em apenas uma hora e 16 minutos.

Bellucci já vinha embalado pela boa campanha realizada no Torneio de Viena, na semana passada, quando avançou às quartas de final, e agora deu continuidade ao seu bom momento neste torneio de maior importância no circuito profissional. O seu próximo rival em Valência será o vencedor da partida entre o colombiano Santiago Giraldo e o espanhol Roberto Bautista Agut, também programada para esta quarta.

Essa foi a segunda vitória de Bellucci em cinco jogos com Youzhny, que já havia sido batido no confronto anterior entre os dois, no Torneio de Gstaad de 2012, mesmo ano em que superou o brasileiro no Masters 1000 de Roma. Antes disso, o russo levou a melhor também em uma partida no Torneio de Tóquio de 2009 e em um embate épico de cinco sets pela Copa Davis, em 2011, na Rússia.

Para voltar a derrotar Youzhny, Bellucci teve uma grande atuação nesta quarta. Sem oferecer nenhuma chance de quebra de saque ao russo em toda a partida, converteu um de três break points para fechar o primeiro set em 7/5. Já na segunda parcial, desta vez com duas quebras em quatro oportunidades, o brasileiro aplicou o 6/3 que liquidou o confronto, no qual ainda acumulou oito aces e ganhou 85% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Em outro jogo já encerrado nesta quarta-feira pelo Torneio de Valência, o britânico Andy Murray confirmou o seu favoritismo com relativa tranquilidade. O escocês venceu o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em sua estreia. Assim, o cabeça de chave número 3 do evento espanhol avançou à segunda rodada e terá pela frente agora o italiano Fabio Fognini.

No jogo desta quarta, Murray chegou a ter o seu saque quebrado por três vezes, mas compensou o fato convertendo seis de 11 break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos após uma hora e 20 minutos de partida.

BERDYCH É SURPREENDIDO

Cabeça de chave número 2 da competição, o checo Tomas Berdych decepcionou na sua estreia em Valência nesta quarta-feira. Ele foi derrotado com facilidade pelo espanhol Pablo Andujar, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Longe de exibir o seu habitual padrão de atuação, o checo teve o seu saque quebrado por quatro vezes e não conseguiu converter nenhum dos três break points cedidos pelo espanhol na partida, encerrada em apenas uma hora e 11 minutos.

Com o surpreendente resultado, o tenista da casa se credenciou para enfrentar na segunda rodada o sérvio Dusan Lajovic, que na última terça-feira passou pelo português João Sousa com parciais de 6/3 e 7/6 (10/8).