Thomaz Bellucci bate eslovaco e avança à semifinal do Brasil Open

SÃO PAULO - Thomaz Bellucci não fez a torcida sofrer muito e avançou à semifinal do Brasil Open, no ginásio do Ibirapuera, com vitória por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, sobre o eslovaco Martin Klizan, em apenas 1 hora e 15 minutos. Neste sábado, o canhoto de Tietê (SP) decide vaga na final contra o argentino Federico Delbonis - que bateu o compatriota Juan Monaco por 7/6 (8/6), 6/7 (4/7) e 6/4 -, em jogo previsto para as 15 horas.

Nos dois sets, o brasileiro quebrou o saque do adversário logo em seu primeiro game de serviço. Errando pouco, Bellucci teve paciência para definir as jogadas. No final do segundo game do segundo set, Klizan já estava bastante desequilibrado. Assim que Belucci abriu 2 a 0, o eslovaco disparou uma bola em direção ao anel mais alto da arquibancada.

"Estou muito feliz com essa vitória. Fiz um jogo muito bom desde o primeiro ponto. Comecei com intensidade e deu certo. Ele cometeu muitos erros, enquanto eu fui sólido. A torcida deu uma catimbada também. Peguei confiança para ir pra cima na semifinal, com a ajuda da torcida".

No retrospecto contra Delbonis, 61.º do mundo, Bellucci acumula duas derrotas em igual número de partidas. Com este resultado, Bellucci, que não alcançava uma semifinal de torneio da ATP desde outubro de 2012, retornou ao grupo dos 90 melhores do mundo. "Já perdi duas vezes do Delbonis. Ele joga com muita agressividade, é um especialista em saibro e está jogando muito bem. Espero jogar sólido, com a mesma confiança das quartas de final".