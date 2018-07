Thomaz Bellucci bate francês e está na final do torneio de Orleans

Thomaz Bellucci confirma a boa fase, depois da consagração na Copa Davis diante da Espanha, ao passar à final do Challenger de Orleans, na França, neste sábado. O brasileiro garantiu a vaga com a derrota que impôs ao francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 0 - 6-3 e 6-4, em 1h17.

A decisão será contra o vencedor da outra semifinal entre O tcheco Jery Vesely e o ucraniano Sergiy Stakhovsky. A final será disputada no domingo.

O torneio de Orleans, um dos menores da série de Challenger da ATP, é o primeiro que Bellucci disputa depois da façanha na repescagem da Davis quando foi fundamental na vitória do Brasil contra a Espanha no início do mês.

Em Orleans, o tenista brasileiro teve dificuldades nas duas primeiras fases, mas foi bem nas quartas de final e ontem na semi quando não cedeu um set os rivais. Bellucci vai subir seis posições no ranking, de 79.º para o 70.º com a classificação para a final do torneio.