Thomaz Bellucci cai em estreia de preparatório para US Open

Em sua volta às quadras duras - piso em que não atuava desde o mês de março, quando caiu no qualifying do Masters 1000 de Miami -, o brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado logo na primeira rodada do Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos, que serve de preparação para o US Open, Grand Slam em Nova York que começa na próxima segunda.

Mostrando falta de ritmo de jogo e atrapalhado por duas paralisações por causa da chuva, o número 1 do Brasil e 92 do ranking mundial da ATP foi batido pelo canadense Frank Dancevic, 138.º colocado do mundo, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 3/6 e 6/2, após 2 horas e 5 minutos de partida.

O grande problema para Bellucci parece ter sido mesmo na segunda paralisação por causa da chuva em Winston-Salem. Neste momento, o duelo estava empatado em 1 set a 1 e a terceira e decisiva parcial estava 2 a 2. No game em que o jogo voltou, o brasileiro teve o serviço quebrado pelo canadense e perdeu a concentração. Dancevic não errou mais e fechou o confronto.

Bellucci segue agora para Nova York, onde disputa o US Open pela sétima vez em sua carreira. Até agora, os seus melhores resultados aconteceram em suas três primeiras participações (2008, 2009 e 2010), quando caiu na segunda rodada. Nos anos seguintes, sempre foi eliminado logo na estreia.

Também nesta segunda em Winston-Salem, o belga David Goffin marcou 6/3 e 6/4 no austríaco Jurgen Melzer e agora enfrenta o cabeça 4 argentino Leonardo Mayer. Outro que avançou foi o polonês Jerzy Janowicz, que passou pelo argentino Carlos Berlocq por 6/1 e 6/4 e terá pela frente o português João Sousa, sexto favorito no evento.