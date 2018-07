Thomaz Bellucci cai no qualifying do Torneio de Hamburgo

O brasileiro Thomaz Bellucci segue em má fase no circuito profissional. Neste domingo, o tenista número 1 do País voltou a decepcionar ao ser eliminado pelo sérvio Filip Krajinovic na última rodada do qualifying do Torneio de Hamburgo. Ele caiu diante do novato que ocupa a 152ª posição do ranking mundial por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Superado na primeira rodada do qualifying de Wimbledon, Bellucci não consegue ganhar dois jogos seguidos desde abril, quando avançou às quartas de final do Torneio de Munique. Isso mesmo com o fato de que, após a eliminação no Grand Slam inglês, ele optou por jogar torneios challenger, considerados de segunda linha no circuito profissional.

Hoje na 91ª posição do ranking mundial, Bellucci só conseguiu quebrar o saque de Krajinovic, de 22 anos, por apenas uma vez em todo jogo. Já o tenista sérvio converteu quatro de sete break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos, em apenas uma hora e 14 minutos.

Assim, Bellucci fracassou na sua tentativa de jogar o ATP 500 alemão e terá de esperar mais um pouco para voltar a atuar no circuito profissional em torneios de primeiro nível. O seu calendário agora prevê participações em Gstaad, na Suíça, e em Kitzbuhel, na Áustria.