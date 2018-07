Thomaz Bellucci celebra vaga direta na chave de Roland Garros

SÃO PAULO - Thomaz Bellucci comemorou nesta terça-feira a confirmação de sua vaga direta na chave principal de Roland Garros. O tenista número 1 do Brasil conseguiu escapar do qualifying graças à desistência do argentino Juan Martín del Potro, lesionado.

"Acabei entrando direto e não terei o desgaste do qualifying. Tomara que consiga chegar bem, passar a primeira rodada, ganhar confiança e fazer bons jogos", celebrou o brasileiro, que precisava de apenas uma desistência para entrar direto na chave de simples do Grand Slam francês.

"Espero fazer um bom resultado em Paris. Roland Garros é sempre um dos torneios que mais gosto de jogar, é muito especial. Todo tenista que gosta de jogar no saibro quer ir pra lá e fazer um grande resultado", declarou.

Bellucci precisou contar com um abandono para evitar o quali em razão da queda de rendimento nos últimos meses. Sem somar muitos pontos, caiu no ranking e deixou o Top 100. E, na semana em que o torneio francês listou os tenistas que entraram direto na chave, ele figurava em 105º, apenas uma posição acima do número de corte. Assim, já estava na torcida desde abril por uma desistência, finalmente confirmada por Del Potro.

Motivado pela novidade, Bellucci embarca nesta terça-feira para Madri, onde reencontrará o técnico Francisco Clavet, o Pato, para dar sequência aos seus treinos, visando o saibro de Paris.

"Passei quase um mês e meio fora e eu e o Pato (Francisco Clavet, seu técnico) achamos melhor dar uma pausa para o corpo descansar. Depois de semanas intensas, baixamos o volume de treinos para poder render melhor e chegar 100% bem fisicamente em Roland Garros", explicou o brasileiro, que nem tentou entrar no Masters 1000 de Roma, disputado nesta semana.