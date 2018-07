Thomaz Bellucci comemora bom desempenho por chegar à semifinal em Quito

"Joguei bem hoje (sexta-feira)", comemorou Thomaz Bellucci. "Consegui manter uma regularidade melhor do que nos jogos anteriores. Acabei jogando um game ruim no segundo set que ele me quebrou, mas no geral foi um bom jogo. Estou feliz com essa primeira semi do ano", acrescentou o brasileiro, que ganhou por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (8/6) - e chegou pela primeira vez a uma semifinal desde o Brasil Open de 2014.

Cabeça de chave número 6 do ATP equatoriano, Thomaz Bellucci vai enfrentar na semifinal, neste sábado, o dominicano Victor Estrella Burgos, número 73 do mundo, que bateu o eslovaco Martin Klizan.

"O Estrella é um especialista jogando em altura. Vou tentar me impor com o saque igual eu fiz hoje (sexta-feira) e manter a consistência também", afirmou o brasileiro, que enfrentou o dominicano uma única vez, em 2013, na final do Challenger de Bogotá, na Colômbia, vencido por Victor Estrella.