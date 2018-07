Thomaz Bellucci dá méritos a novato por estreia difícil no Brasil Open

SÃO PAULO - Thomaz Bellucci teve uma estreia no Brasil Open mais complicada do que podia imaginar, na noite da última terça-feira, e quase deixou escapar a vitória sobre Guilherme Clezar, batido por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 7/6 (7/1), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O tenista número 1 do País reconheceu que não fez uma boa partida, mas também deu méritos para o jovem de 20 anos, que saiu do qualifying para brilhar na primeira rodada. "Esperava ganhar com mais facilidade. Entrei muito tenso e Clezar me surpreendeu de uma maneira positiva. A pressão estava toda sobre mim e consegui responder com a vitória, mas poderia ter jogado muito melhor", avaliou.

Ele ainda disse que não ficou incomodado por perder parte do apoio da torcida para o seu compatriota Clezar. "Claro que é mais gostoso jogar com a torcida a favor. Mas ele é brasileiro também e seria uma zebra se ganhasse. Todo mundo torce para um garoto. Eu não sou o cara mais carismático para ter todo mundo torcendo para mim."

Agora Bellucci tem a chance de fazer uma revanche com o italiano Filippo Volandri, que o eliminou nas semifinais do torneio no ano passado. O canhoto aguarda uma partida equilibrada contra o algoz. "Espero um jogo difícil e o mais importante é a vitória. Eu tenho de entrar em quadra mais tranquilo e dar o meu melhor."

Bellucci entra em quadra mais uma vez nesta quarta-feira, não antes das 19 horas, para a disputa de duplas do Brasil Open. Ao lado de João Souza, o Feijão, ele enfrentará o italiano Daniele Bracciali e o brasileiro Marcelo Melo.