Thomaz Bellucci derrota argentino e encara Sam Querrey nas quartas de Houston

A quinta-feira foi de altos e baixos para o tênis brasileiro no Torneio de Houston, um ATP 250 disputado em quadras de saibro nos Estados Unidos. Thomaz Bellucci, 65.º do ranking e oitavo cabeça de chave, sofreu para confirmar o favoritismo e avançar às quartas de final, enquanto que Thiago Monteiro, 81.º do mundo, até venceu o primeiro set, mas levou a virada e foi eliminado.

Depois de despachar o tenista da casa Frances Tiafoe na última quarta-feira, Thomaz Bellucci entrou como favorito diante do argentino Máximo González, apenas o número 163 do mundo. E, depois de estar perto de ser eliminado, o brasileiro reagiu e venceu por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 7/6 (7/5) e 6/2.

O próximo adversário de Thomaz Bellucci será o norte-americano Sam Querrey, terceiro cabeça de chave e 25.º do ranking, que despachou o argentino Horacio Zeballos por duplo 6/4. Os dois já se enfrentaram duas vezes, a últimas delas na grama de Wimbledon, em 2016 - e o brasileiro nunca ganhou sequer um set.

Perdido no início do jogo, Thomaz Bellucci esteve perto de ser eliminado quando Máximo González sacou com 5/4 a favor no segundo set. O brasileiro, contudo, aproveitou o vacilo adversário, empatou a parcial e passou a soltar seu jogo. Assim, apesar de um tie-break disputado, não teve grande dificuldade para conseguir a virada.

Já Thiago Monteiro, depois de surpreender o favorito Donald Young na última quarta-feira, até venceu o primeiro set contra Ernesto Escobedo, convidado local e número 91 do mundo, mas vacilou na sequência e perdeu por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4.

Ernesto Escobedo terá agora um jogo complicado nas quartas de final. Enfrenta o seu compatriota John Isner, segundo favorito, que também nesta quinta-feira derrotou o argentino Leonardo Mayer com dificuldade - com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/3) e 6/3.

Ainda nesta quinta-feira, o espanhol Fernando Verdasco confirmou o favoritismo e venceu o argentino Nicolas Kicker por 7/6 (7/4) e 6/1. Seu próximo adversário será o norte-americano Steve Johnson, que derrotou o alemão Dustin Brown por 7/6 (14/12) e 6/4.