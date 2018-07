Thomaz Bellucci desabafa após derrota: 'Mais um dia difícil'

NOVA YORK - O calvário de Thomaz Bellucci parece não ter fim. Na noite de segunda-feira, o brasileiro sofreu a sua sétima derrota consecutiva na temporada ao perder para o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, na primeira rodada do US Open. Decepcionado, ele desabafou e revelou que projetava sua recuperação na temporada a partir do Grand Slam nova-iorquino.

"Mais um dia difícil. Vim muito bem preparado, estava confiante, mas dentro da quadra, nada funcionou. Minha esperança era reverter esta situação aqui no US Open, mas não deu!", disse Bellucci, que está apenas em 118º lugar no ranking da ATP, sua pior posição desde o dia 27 de julho de 2009, consequência da sua série de resultados ruins.

A derrota de segunda foi a 12ª do brasileiro em estreias nesta temporada. Além disso, ele está em jejum de triunfos, pois a sua última vitória foi no dia 9 de julho, quando bateu o checo Lukas Rosol na primeira rodada do Torneio de Stuttgart.

Depois disso, caiu no torneio alemão ao perder para o romeno Victor Hanescu. Em seguida, só derrotas, todas nas estreias, em Hamburgo, Gstaad, Kitzbühel, Montreal, Cincinnati e agora no US Open.

Nos torneios do Grand Slam, o jejum de Bellucci é ainda maior. A derrota para Bautista Agut foi a sexta consecutiva do brasileiro nas quatro principais competições do tênis. O brasileiro, que não jogou em Roland Garros e Wimbledon neste ano por estar contundido, não vence desde a primeira rodada do Aberto da Austrália de 2012, quando bateu o israelense Dudi Sela, no dia 17 de janeiro do ano passado.