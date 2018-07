Thomaz Bellucci despenca para o 49.º lugar no ranking da ATP

LONDRES - O brasileiro Thomaz Bellucci perdeu 15 posições e despencou para o 49.º lugar do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira pela entidade. Tenista número 1 do País, ele amarga a sua pior colocação desde outubro de 2009, quando era o 53.º do mundo.

O paulista de Tietê acabou prejudicado pelo desconto dos pontos conquistados pelo seu avanço às semifinais do Torneio de Acapulco do ano passado. Para se adequar ao calendário da Olimpíada de Londres, a ATP precisou antecipar esse desconto de pontuação da competição mexicana, cuja edição de 2012 começa nesta segunda-feira com Bellucci estreando diante do espanhol Marcel Granollers.

O brasileiro irá jogar em Acapulco após ter ficado fora do Torneio de Buenos Aires, encerrado no último domingo, por causa de uma lesão no tornozelo. Ele teve o problema durante o Brasil Open, na qual foi eliminado na semifinal em São Paulo.

Já a segunda posição do ranking nacional segue nas mãos de João Souza, o Feijão, que caiu três postos em relação à semana passada e agora fecha o top 100 ao figurar na centésima colocação.

A liderança do ranking continua tranquila nas mãos do sérvio Novak Djokovic, que tem boa vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal, o segundo colocado. A principal novidade no top 10 nesta segunda envolveu o francês Jo-Wilfried Tsonga, que assumiu a quinta posição mesmo depois de ter sido eliminado pelo argentino Juan Martín del Potro na semifinal do Torneio de Marselha.

Pela primeira vez na carreira no top 5, Tsonga ultrapassou o espanhol David Ferrer, que caiu para o sexto posto da ATP apesar de ter conquistado o Torneio de Buenos Aires, no último domingo. Campeão em Marselha, Del Potro se manteve na décima posição.

Outro destaque desta segunda-feira no ranking da ATP é o austríaco Jurgen Melzer, que subiu 19 posições após ser campeão do Torneio de Memphis. Com isso, ele voltou ao top 20 e agora figura na 19.ª colocação. O canadense Milos Raonic, derrotado na final da competição norte-americana, galgou 11 colocações e agora é o 24.º no geral, a melhor posição já alcançada em sua carreira.

Ranking da ATP, 27/2:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.130 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 10.435

3.º Roger Federer (SUI), 8.235

4.º Andy Murray (GBR), 7.150

5.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.410

6.º David Ferrer (ESP), 4.345

7.º Tomas Berdych (RCH), 3.860

8.º Mardy Fish (EUA), 2.870

9.º Janko Tipsarevic (SER), 2.710

10.º Juan Martín del Potro (ARG), 2.705

11.º John Isner (EUA), 2.075

12.º Nicolas Almagro (ESP), 2.070

13.º Gilles Simon (FRA), 2.005

14.º Gael Monfils (FRA), 1.970

15.º Feliciano Lopez (ESP), 1.890

16.º Richard Gasquet (FRA), 1.765

17.º Kei Nishikori (JAP), 1.665

18.º Florian Mayer (ALE), 1.540

19.º Jurgen Melzer (AUT), 1.507

20.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.495

------------------------------------------

49.º Thomaz Bellucci (BRA), 930

100.º João Souza (BRA), 552

111.º Rogério Dutra Silva (BRA), 503

124.º Ricardo Mello (BRA), 451

148.º Julio Silva (BRA), 352