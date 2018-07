Thomaz Bellucci destaca evolução após eliminação no Masters de Miami

"Comparado aos outros torneios que joguei este ano, aqui em Miami consegui me encontrar em quadra", avaliou o número 1 do Brasil, que vinha de cinco derrotas seguidas no ano. "Ainda não foi o ideal, mas espero que nos próximos torneios consiga continuar subindo".

Sobre a partida desta segunda, Bellucci admitiu que a queda de ritmo no terceiro set foi decisivo para a derrota. "Foi um bom jogo até o final. Foi muito equilibrado, com os dois jogando bem nos pontos importantes de saque. No terceiro set baixei um pouco a intensidade e ele jogou melhor", reconheceu.

Fora da disputa em Miami, o tenista voltará para o Brasil nos próximos dias. Ele ainda não confirmou os torneios que vai disputar nas próximas semanas. Mas pode retornar ao circuito no saibro do Masters 1000 de Montecarlo, a partir do dia 14 de abril.