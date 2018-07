Thomaz Bellucci diz que vencer Espanha foi 'marco' na carreira

Herói do Brasil no inesperado triunfo sobre a favorita Espanha, Thomaz Bellucci afirmou que a vitória sobre Roberto Bautista Agut foi um "marco" em sua carreira. Com o triunfo sobre o 15º do ranking, neste domingo, o brasileiro somou o terceiro ponto da equipe nacional na série melhor de cinco jogos e selou o retorno do Brasil à elite do tênis mundial na Copa Davis.

"Para mim, esta vitória é um marco na minha carreira, uma das mais emocionantes", disse o número 1 do País, que deixou a quadra em lágrimas depois do triunfo por 3 sets a 1. "Hoje eu dei uma grande lição em mim mesmo, percebi que sou capaz de administrar todo o nervosismo, a ansiedade, e render no meu mais alto nível."

Bellucci revelou que as duas vitórias que conquistou neste confronto com a Espanha foram construídas desde o início da semana, a partir da confiança conquistada nos treinos. "Desde que começou a semana, eu sempre mentalizei que tinha possibilidade de ganhar os dois jogos", afirmou.