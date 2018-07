Thomaz Bellucci e André Sá são campeões nas duplas em Orleans

Depois de ser vice na chave de simples, Thomaz Bellucci conquistou o título nas duplas no Challenger de Orleans, na França, neste domingo. Formando dupla com o veterano André Sá, ele venceu o norte-americano James Cerretani e o sueco Andres Sijestrom por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 10/08 após 1h38min de duração.

"Foi muito bom voltar a jogar duplas e já ser campeão. Espero que eu e o André tenhamos outro bom resultado em Mons", disse Bellucci, já projetando a competição da próxima semana. O número 1 do Brasil em simples jogará o Challenger de Mons, na Bélgica.

O bom desempenho na chave de duplas em Orleans durante a semana rendeu elogios por parte do companheiro. Sá revelou que Bellucci entrou em quadra com febre. "Meu parceiro hoje merece os parabéns pois jogou tanto a final de simples como a de duplas seguido e com 38,5 graus de febre. Foi uma semana muito positiva para nós, jogamos bem o tempo inteiro, nos entrosamos bem rápido", comentou.

Antes da final de duplas, Bellucci encarou o ucraniano Sergiy Stakhovsky, sem conseguir resistir ao bom volume de jogo do rival, mais adaptado ao piso rápido de Orleans. "Hoje não consegui render o quanto precisava para sair daqui com o título", comentou.

Mesmo sem levar o título em simples, ele comemorou o rendimento na semana. "Foi uma semana incrível aqui. Joguei do jeito que eu buscava, em bom nível, confiante e motivado", disse Bellucci, que não jogava uma final em quadra rápida desde outubro de 2012, quando foi vice-campeão do ATP 250 de Moscou.