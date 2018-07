Thomaz Bellucci é batido por usbeque na estreia em Bucareste

BUCARESTE - O brasileiro Thomaz Bellucci travou um duelo muito equilibrado com Denis Istomin, nesta terça-feira, em sua estreia no Torneio de Bucareste, mas acabou falhando nos momentos decisivos e foi derrotado pelo tenista usbeque, que ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (8/6).

Atual número 1 do Brasil e 109º do mundo, Bellucci já esperava um duelo complicado com Istomin, hoje o 53º tenista do ranking da ATP, mas teve reais chances de ganhar naquele que foi o seu primeiro confronto com o rival do Usbequistão no circuito profissional.

A partida válida pelo ATP 250 romeno durou 2 horas e quatro minutos e no primeiro set contou com cada um dos jogadores conquistando duas quebras de saque. Nesta parcial, o brasileiro chegou a sacar para fechar o set, mas vacilou e depois acabou sucumbindo no tie-break.

Já no segundo set, Bellucci teve três chances de quebrar o serviço de Istomin, mas não aproveitou nenhuma delas, sendo que confirmou todos os seus serviços e forçou a disputa de novo tie-break, no qual mais uma vez caiu por 8/6.

A nova derrota deverá fazer Bellucci despencar no ranking da ATP na próxima segunda-feira, pois nesta semana ele defendia os pontos que conquistou pelo seu avanço às quartas de final do Torneio de Barcelona no ano passado - o ATP 500 espanhol também está sendo realizado nesta semana.

Atravessando momento ruim, o brasileiro havia sido eliminado anteriormente na primeira rodada do qualifying dos Masters 1000 de Miami e Montecarlo, sendo que a sua última vitória no circuito profissional aconteceu em fevereiro, quando bateu o eslovaco Martin Klizan nas quartas de final do Brasil Open, em São Paulo.

Com a vitória na estreia, Istomin se credenciou para enfrentar na segunda rodada em Bucareste o vencedor do confronto entre o canadense Vasek Pospisil e o romeno Adrian Ungur, também programado para esta terça-feira.

Em outro jogo já encerrado nesta terça na Romênia, o checo Lukas Rosol bateu o italiano Filippo Volandri por 2 sets a 0, com 6/1 e 7/6 (8/6), e será o rival do finlandês Jarko Nieminen, oitavo cabeça de chave, na segunda rodada.