Thomaz Bellucci é eliminado na estreia em Barcelona por Giraldo

Em má fase, o brasileiro Thomaz Bellucci sofreu a quarta derrota seguida na temporada. Nesta segunda-feira, o número 32 do mundo foi eliminado na estreia do Torneio de Barcelona, que dá 500 pontos ao campeão, ao perder para o colombiano Santiago Giraldo, 54º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 de 6/3, em 1 hora e 46 minutos.

Bellucci oscilou muito na partida desta segunda-feira. Ele obteve uma quebra de serviço no primeiro game, mas não conseguiu manter o seu serviço em seguida. Depois, obteve nova quebra, abriu 5/3, teve dois set-points, mas permitiu a virada de Giraldo. O colombiano venceu quatro games seguidos e triunfou por 7/5.

Com a vitória no primeiro set, Giraldo começou embalado a segunda parcial e abriu 3/0. Bellucci ainda esboçou uma reação e obteve uma quebra de serviço. O colombiano, porém, voltou a quebrar o serviço de Bellucci para derrotá-lo por 6/3 e fechar o duelo em 2 sets a 0. Agora, o colombiano soma três vitórias nos três confrontos com o brasileiro.

Antes da derrota desta segunda-feira, Bellucci acumulava quedas nas estreias dos Masters 1000 de Montecarlo e Miami. O outro revés da sequência de quatro tropeços foi na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells. Na segunda rodada em Barcelona, Giraldo vai encarar o espanhol Albert Ramos, que passou pelo compatriota Ruben Ramirez Hidalgo (4/6, 7/6 e 7/5).