Thomaz Bellucci e Marcelo Melo estreiam com vitória nas duplas em SP

SÃO PAULO - Os brasileiros Thomaz Bellucci e Marcelo Melo estrearam com vitória na chave de duplas do Brasil Open, nesta terça-feira. Eles derrotaram os espanhóis Albert Montañes e Albert Ramos por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 58 minutos de partida.

Nas quartas de final, Bellucci e Melo vão encarar o compatriota Bruno Soares, que forma a dupla cabeça de chave número 1 do torneio ao lado do norte-americano Eric Butorac. Eles venceram na estreia os argentinos Carlos Berlocq e Leonardo Mayer na noite de segunda-feira.

Já os brasileiros Guilherme Clezar e Caio Zampieri foram eliminados logo na primeira rodada nesta terça, ao serem derrotados pelo espanhol Daniel Gimeno-Traver e pelo italiano Filippo Volandri por 6/4 e 6/3.

Pela chave de simples, o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo bateu o português Rui Machado por 6/3, 1/6 e 6/2, enquanto o argentino Carlos Berlocq superou o francês Eric Prodon com direito a um "pneu": 6/4 e 6/0.

Depois de estrear com vitória nas duplas, Bellucci fará seu primeiro jogo na chave de simples na noite desta quarta-feira. O número 1 do Brasil, que estreará direto na segunda rodada por ser o quarto cabeça de chave, enfrentará o compatriota Ricardo Mello, que eliminou o espanhol Pere Riba na segunda.

O jogo entre Bellucci e Mello será o segundo da noite, cuja rodada terá início a partir das 19 horas, no Ginásio do Ibirapuera. O primeiro jogo da sessão terá o experiente argentino David Nalbandian e o francês Benoit Paire.