Thomaz Bellucci e Sam Querrey abrirão duelo EUA x Brasil na Copa Davis

JACKSONVILLE - A ordem das partidas do confronto entre Estados Unidos e Brasil, pelo Grupo Mundial da Copa Davis, foi definida nesta quinta-feira, e contará com Thomaz Bellucci e Sam Querrey abrindo o embate que será realizado entre sexta e domingo, em Jacksonville (EUA).

O tenista número 1 do Brasil tentará ajudar o País a reverter o amplo favoritismo norte-americano, que terá John Isner ainda fora das condições ideais. Depois de ficar fora do Aberto da Austrália por estar se recuperando de uma lesão no joelho, o atual 16.º colocado do ranking da ATP foi escalado para fechar o primeiro dia de duelos entre as duas nações. Ele medirá forças com Thiago Alves, hoje o 141.º tenista do mundo, na sexta-feira.

Já para sábado está prevista a partida de duplas, na qual os irmãos gêmeos Mike e Bob Bryan defenderão a condição de principal parceria do tênis na atualidade diante de Marcelo Melo e Bruno Soares.

A ordem dos jogos definida nesta quinta ainda prevê Bellucci e Isner fazendo o primeiro duelo de domingo, que depois teria Thiago Alves pegando Querrey no quinto e derradeiro confronto da série melhor de cinco partidas entre os dois países.

Os brasileiros sabem que atuarão como azarões, ainda mais porque jogarão fora de casa no rápido piso duro e coberto do Jacksonville Veterans Memorial Arena, mas têm esperanças de que podem surpreender neste retorno à elite da Davis, depois de nove anos de ausência. E essas esperanças residem principalmente em Bellucci, hoje 36.º colocado do ranking mundial, que tem uma vitória e uma derrota no retrospecto diante de Isner, e também nos duplistas, que levaram a melhor em dois de três duelos contra os irmãos Bryan.

DJOKOVIC FECHA 1.º DIA PARA SÉRVIA

A ordem dos outros sete confrontos da primeira rodada do Grupo Mundial da Davis foi definida nesta quinta-feira. E uma delas determinou que Novak Djokovic, líder do ranking mundial e atual tricampeão do Aberto da Austrália, fechará contra Olivier Rochus o primeiro dia de partidas entre Sérvia e Bélgica, em Charleroi (BEL), nesta sexta. Antes disso, Victor Troicki pegará David Goffin, programado para ser rival de Djokovic na primeira partida de domingo entre as duas nações.

Já Tomas Berdych, da atual campeã da Davis, República Checa, abrirá contra Stanislas Wawrinka o confronto diante da Suíça, nesta sexta, em Genebra, onde a equipe da casa não contará com a presença do astro Roger Federer.

A primeira rodada do Grupo Mundial da Davis ainda contará com os confrontos Canadá x Espanha, em Vancouver, Itália x Croácia, em Turim, França x Israel, em Rouen, Argentina x Alemanha, em Buenos Aires, e Casaquistão x Áustria, em Astana.