Thomaz Bellucci enfrenta australiano na estreia do Torneio de Nottingham O brasileiro Thomaz Bellucci estreia nesta segunda-feira, às 7 horas (horário de Brasília), no ATP 250 de Nottingham, na Inglaterra, torneio preparatório para o Grand Slam de Wimbledon, que começará no próximo dia 27. O tenista número 1 do Brasil e 62.º do mundo enfrentará pela primeira vez na carreira o australiano John Millman, 66.º do ranking mundial.