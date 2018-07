Thomaz Bellucci enfrentará outro tenista francês em Orleans

Na semifinal do torneio Challenger de Orleans, neste sábado, na França, o brasileiro Thomaz Bellucci enfrentará mais um tenista francês, o terceiro em quatro jogos na competição. Algumas horas depois de conseguir sua vaga, ele ficou sabendo que jogará agora com Paul-Henri Mathieu, que também se classificou nesta sexta-feira.

Nas duas primeiras rodadas do torneio, Bellucci já tinha eliminado os franceses Marc Gicquel e Lurent Lokoli. Nesta sexta-feira, foi a vez de derrotar o holandês Igor Sijsling, com a vitória por 6/4 e 6/1. Agora, ele volta a pegar um tenista da casa: Mathieu passou pelo austríaco Martin Fischer, ao fazer 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3.

"Joguei muito bem", comemorou Bellucci, após a vitória sobre Sijsling, tenista que ocupa a 72ª posição no ranking - o brasileiro é hoje o número 79 do mundo. "Fui completo. Devolvi bem e isso acabou fazendo a diferença na partida. Fiz ele jogar todos os pontos, subi à rede em alguns momentos e não dei espaço para ele", completou.

Diante de Mathieu, que ocupa a 84ª posição do ranking, Bellucci fará um confronto inédito no circuito. "Tudo o que venho trabalhando nos últimos tempos, estou conseguindo por em prática na quadra. Estou jogando em bom nível, confiante e motivado", avisou o brasileiro, que chegou a Orleans embalado pela vitória contra Espanha na Copa Davis.