Thomaz Bellucci espera dificuldade para passar por Gael Monfils

MELBOURNE - Thomaz Bellucci estreou bem no Aberto da Austrália nesta terça-feira, com uma vitória por 3 sets a 0 diante do israelense Dudi Sela, número 75 do mundo, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 e 6/3. Na segunda rodada, o tenista brasileiro terá pela frente o francês Gael Monfils, 15.º no ranking da ATP, e sabe que precisará jogar seu "melhor tênis" para seguir em frente no primeiro Grand Slam da temporada.

"O Monfils está passando por um bom momento. Vem de uma vitória sobre Nadal há duas semanas, em Doha. Sem dúvida, terei que jogar meu melhor tênis para avançar", disse Bellucci, número 37 do mundo.

Apesar da melhor posição no ranking, o brasileiro não esperava vida fácil na estreia e creditou sua boa vitória ao rendimento no primeiro set. No ano passado, Sela foi algoz de Bellucci, vencendo-o por duas vezes - no US Open e no ATP Challenger Finals, disputado em São Paulo.

"Para mim, foi uma partida mentalmente difícil, pois eu já tinha perdido duas vezes para o Sela na temporada passada. Perdi os dois primeiros serviços do primeiro e segundo sets, mas me recuperei, e, no terceiro, quebrei duas vezes o saque dele, fechando a partida com autoridade", comentou.

Outro brasileiro que venceu na primeira rodada em Melbourne foi Ricardo Mello. Ele bateu o espanhol Roberto Bautista-Agut por 3 sets a 0 (6/4, 6/4 e 7/5) e também enfrentará um francês na segunda rodada. O tenista paulista terá pela frente Jo-Wilfried Tsonga, número 6 do ranking da ATP.

Para alcançar a vitória desta terça, Mello precisou superar a oscilação no terceiro set. "O jogo foi bom. Aproveitei bem as oportunidades nos dois primeiros sets. No terceiro vacilei um pouco, e na hora de fechar o jogo perdi a intensidade e deixei o cara empatar em 5 a 5. Mesmo assim, foi bom, e consegui me recuperar, fechando por 7 a 5", analisou.