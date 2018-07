Thomaz Bellucci estreará contra argentino em São Paulo Um dia depois de conhecer os seus adversários na primeira fase do ATP Challenger Tour Finals, que acontece no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, Thomaz Bellucci soube nesta segunda-feira qual será o seu adversário no jogo de estreia na competição. O tenista número 1 do Brasil e 33 do ranking mundial terá pela frente o argentino Guido Pella, nesta terça, às 21 horas, na partida que encerra a primeira rodada do Grupo Verde.