Thomaz Bellucci estreará contra usbeque no ATP de Bucareste

BUCARESTE - Após garantir seu lugar na chave principal do ATP 250 de Bucareste, Thomaz Bellucci conheceu neste sábado seu adversário de estreia no saibro romeno. Será a primeira vez que o brasileiro disputará o torneio, preparatório para Roland Garros.

Bellucci vai encarar na primeira rodada de Bucareste o usbeque Denis Istomin, atual 54º do ranking. Os dois tenistas nunca se enfrentaram no circuito da ATP. O brasileiro ocupa atualmente o posto de número 103 do mundo. Em Bucareste, o número 1 do Brasil tenta se recuperar neste giro pelo saibro da Europa depois de perder em sua primeira partida do qualifying tanto em Miami quanto em Montecarlo.

Com as derrotas, Bellucci desperdiçou boa oportunidade de subir no ranking. Sem a ascensão, o brasileiro acabou perdendo a vaga direta na chave principal de Roland Garros, na lista divulgada nesta semana. Agora ele vai aguardar por uma desistência. Se isso não acontecer, terá que disputar o quali do Grand Slam francês.