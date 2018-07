Thomaz Bellucci estreia com vitória em challenger na Alemanha

Como não conseguiu entrar na chave principal de Wimbledon - caiu ainda no qualifying -, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci optou por disputar torneios de nível challenger na Alemanha durante as duas semanas de realização do Grand Slam londrino. Na última quarta-feira, ele perdeu nas oitavas de final em Marburg. Mas se reabilitou nesta segunda, com a vitória na estreia em Braunschweig.

Número 1 do Brasil - ocupa o 97º lugar no ranking mundial -, Bellucci ganhou nesta segunda-feira do eslovaco Jozef Kovalik por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Assim, ele já avançou para as oitavas de final do challenger de Braunschweig, quando vai enfrentar o alemão Philipp Petzchener, que venceu o bielo-russo Uladzimir Ignatik por 6/4, 3/6 e 7/5.

"Foi importante ter vencido, principalmente por não ter jogado bem. Com uma sequência de vitórias, acredito que passarei a entrar mais confiante em quadra e jogar melhor os próximos jogos", afirmou Bellucci, após a estreia vitoriosa diante de Kovalik.