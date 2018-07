Thomaz Bellucci estreia contra Dudi Sela no Aberto da Austrália

MELBOURNE - O sorteio da chave principal do Aberto da Austrália foi realizado no final da noite da última quinta-feira e colocou o israelense Dudi Sela no caminho de Thomaz Bellucci, tenista número 1 do Brasil, na estreia do Grand Slam que começa na próxima segunda. Para o jogador do País, o duelo será uma espécie de revanche depois da derrota sofrida para o adversário na última edição do US Open.

Este será o terceiro confronto de Bellucci com o tenista de Israel, 73.º colocado do ranking mundial, que também levou a melhor sobre o brasileiro na semifinal do ATP Challenger Finals, no fim da temporada de 2011, quando caiu por 2 sets a 0, com duplo 6/4, na semifinal da competição realizada em São Paulo. Já no US Open de 2001, Bellucci chegou a abrir 2 sets a 0 sobre o rival, mas depois levou a virada e acabou eliminado do Grand Slam realizado em Nova York logo na estreia.

E, caso supere Sela pela primeira vez, Bellucci terá pela frente na segunda rodada o ganhador do confronto entre o francês Gael Monfils, cabeça de chave número 14, e o tenista local Marinko Matosevic.

O sorteio desta sexta também definiu que o brasileiro João Souza, o Feijão, irá estrear contra o australiano Matthew Ebden, atual 97.º colocado do ranking mundial. Será a primeira vez que os dois irão se enfrentar, sendo que o tenista do Brasil entrou no Grand Slam na condição de atual 106.º da ATP.

Já Ricardo Mello, outro brasileiro com lugar assegurado na chave principal do Aberto da Austrália, irá estrear contra um adversário que sairá do torneio qualificatório e ainda não foi definido.

ROTA DOS FAVORITOS

Cabeça de chave número 1 na Austrália, Novak Djokovic irá estrear contra o italiano Paolo Lorenzi, que não deverá dar muito trabalho ao líder do ranking mundial. Caso passe pelo rival, o sérvio irá encarar o vencedor do duelo entre o colombiano Santiago Giraldo e um tenista que virá do qualifying.

Do mesmo lado da chave de Djokovic estão Andy Murray e David Ferrer, quarto e quinto cabeças de chave, respectivamente, e maiores ameaças para o sérvio no caminho até a final. O britânico, finalista em Melbourne no ano passado, estreará contra o norte-americano Ryan Harrison, enquanto o espanhol começará sua campanha diante do português Rui Machado, derrotado por Bellucci na estreia do Torneio de Auckland nesta semana.

Já do outro lado da chave, o caminho parece aberto para que Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal façam uma das semifinais do Grand Slam. O suíço e o espanhol estrearão contra tenistas que virão do qualifying e não podem reclamar do sorteio da última quinta. O checo Tomas Berdych, o norte-americano Mardy Fish e o espanhol Nicolas Almagro, sétimo, oitavo e décimo cabeças de chave, aparecem como outros representantes do top 10 neste lado da chave.

Caso confirme favoritismo na estreia, Nadal terá pela frente na segunda rodada o vencedor do confronto entre o alemão Tommy Haas e outro tenista vindo do qualifying, enquanto Federer poderá encarar o ganhador do duelo entre o francês Eric Prodon e o alemão Andreas Beck. Para o espanhol, existe boa chance de um confronto com Berdych nas quartas de final, enquanto o suíço tem em sua rota na mesma fase do Grand Slam um provável embate contra Fish ou contra o argentino Juan Martín del Potro, 11.º cabeça de chave.