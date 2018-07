Thomaz Bellucci estreia contra veterano francês no US Open

Thomaz Bellucci não deu sorte nesta quinta-feira no sorteio da chave masculina do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada. O tenista número 1 do Brasil fará sua estreia em Nova York contra o experiente Nicolas Mahut, da França, e poderá pegar na segunda rodada o suíço Stan Wawrinka, atual campeão do Aberto da Austrália e cabeça de chave número 3 do torneio.

Com 32 anos, Mahut tem grande experiência no circuito profissional, mas poucos resultados relevantes em simples. Atualmente número 102 do ranking, faturou apenas dois títulos de nível ATP. O francês obteve maiôs sucesso nas duplas. Ao todo, soma oito troféus e é o atual 16º do ranking.

Bellucci, 92º do ranking, e Mahut vivem momentos semelhantes no circuito, longe dos seus melhores resultados. O confronto na primeira rodada do US Open será o primeiro entre os dois tenistas, ainda sem data definida para acontecer. A competição em Nova York terá início na próxima segunda-feira.

O sorteio desta quinta definiu ainda quais serão os adversários de estreia dos principais favoritos ao título. E o suíço Roger Federer, campeão do Masters 1000 de Cincinnati, no domingo, saiu na frente, contra o sérvio Novak Djokovic e o escocês Andy Murray. Ele pegou uma chave mais fácil e só deverá enfrentar rivais mais complicados a partir das quartas de final.

Federer vai estrear contra o australiano Marinko Matosevic. Depois enfrentará o espanhol Albert Ramos-Vinolas ou Sam Groth, outro tenista da Austrália. O primeiro adversário difícil poderá ser o búlgaro Grigor Dimitrov nas quartas. Na semifinal, o espanhol David Ferrer e o checo Tomas Berdych são os prováveis adversários.

Djokovic, por sua vez, jogará sua primeira partida contra o argentino Diego Schwartzman. As dificuldades devem começar nas oitavas, com um possível confronto com o norte-americano John Isner, maior esperança da torcida local. Nas quartas, Murray e o francês Jo-Wilfried Tsonga poderão ser os adversários. Na semifinal, os eventuais rivais são Wawrinka e o canadense Milos Raonic.

Já Murray vai enfrentar o holandês Robin Haase na rodada de abertura. O experiente checo Radek Stepanek poderá ser o segundo rival. Nas oitavas de final, o rival mais forte que poderá enfrentar será Tsonga. E, nas quartas, Djokovic. Se superar o sérvio, poderá cruzar com Wawrinka na semifinal e Federer, na grande decisão.