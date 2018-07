Thomaz Bellucci estreia logo no primeiro dia do US Open contra francês

O US Open, quarto e último torneio de Grand Slam na temporada do tênis, começa a ser disputado nesta segunda-feira, em Nova York, nos Estados Unidos. E Thomaz Bellucci, único brasileiro na chave masculina de simples, estreia logo no primeiro dia.

Nesta segunda-feira, Bellucci enfrenta o francês Nicolas Mahut, número 103 do mundo, contra quem ele nunca jogou no circuito da ATP. E o brasileiro, atualmente em 91.º lugar no ranking, luta para passar da primeira rodada, o que não conseguiu nas últimas três edições do US Open.

"Jogo de estreia bem duro. O Mahut tem bons resultados nesse tipo de piso, saca muito bem e gosta bastante de subir à rede. Vou ter que ficar bem atento nas bolas rápidas e tentar tomar a iniciativa quando tiver a bola certa", disse o brasileiro.