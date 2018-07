Thomaz Bellucci ganha de virada e vai às quartas de final

RIO - Assim como já tinha acontecido na estreia, o tenista brasileiro Thomaz Bellucci ganhou de virada na noite desta quarta-feira e garantiu presença nas quartas de final do Rio Open, principal torneio de tênis do Brasil. Dessa vez, ele derrotou o argentino Juan Monaco por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/3.

Bellucci é o principal tenista brasileiro na atualidade, mas, como ocupa apenas a 130ª posição no ranking mundial, precisou de um convite da organização para entrar na chave principal do torneio no Rio. E, com o apoio da torcida, já somou duas vitórias nas quadras de saibro montadas no Jockey Club Brasileiro.

Na estreia da última segunda-feira, Bellucci enfrentou o colombiano Santiago Giraldo, que está na 60ª posição do ranking, e ganhou por 3/6, 6/4 e 6/3. Já pela segunda rodada do torneio, ele jogou na noite desta quarta contra o número 42 do mundo e também conseguiu a virada, após 2 horas e 1 minuto de disputa.

Agora, Bellucci espera a definição de seu próximo adversário no Rio Open, o que acontecerá ainda na noite desta quarta-feira. Será o espanhol David Ferrer, atual número 4 do mundo, ou o argentino Federico Delbonis, que ocupa a 61ª posição no ranking - os dois fecham a programação do dia no torneio.

Um dos confrontos das quartas de final já foi definido nesta quarta-feira. O espanhol Tommy Robredo confirmou o favoritismo e derrotou o sérvio Dusan Lajovic por 6/2 e 6/1. Assim, ele se classificou para enfrentar agora o seu compatriota Pablo Andujar, que avançou após o abandono do eslovaco Martin Klizan.

DUPLAS

Na chave de duplas masculinas do Rio Open, o Brasil somou uma vitória e uma derrota nesta quarta-feira. Jogando ao lado do espanhol David Marrero, o brasileiro Marcelo Melo ganhou dos alemães Andre Begemann e Martin Emmrich por 7/6 (7/4) e 7/5 e conseguiu avançar para a segunda rodada do torneio.

Os próximos adversários de Marcelo Melo serão o uruguaio Pablo Cuevas e o argentino Horacio Zeballos, que eliminaram uma dupla brasileira nesta quarta-feira. Diante da parceria formada por João Souza e Marcelo Demoliner, eles ganharam por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e se garantiram na segunda rodada.