Thomaz Bellucci ganha e fura quali do Torneio de Munique

MUNIQUE - Thomaz Bellucci garantiu sua vaga na chave principal do Torneio de Munique na manhã desta segunda-feira. O número 1 do Brasil venceu o belga Rubem Bemelmans, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 55 minutos, e furou o qualifying da competição alemã.

Após vencer seu terceiro jogo no quali, Bellucci já conheceu seu adversário de estreia na chave principal. Será o croata Ivan Dodig, que costuma jogar duplas ao lado do também brasileiro Marcelo Melo. Curiosamente, os dois não jogarão a chave de duplas em Munique.

Bellucci tenta reagir na temporada depois de uma sequência de resultados ruins. Ele foi eliminado na estreia em seus últimos três torneios, dois deles ainda no qualifying. O brasileiro não vencia três jogos seguidos, como aconteceu no quali de Munique, desde o Brasil Open, em fevereiro.

Bellucci não será o único tenista do País em ação nesta semana. No Torneio de Oeiras, em Portugal, o Brasil será representado por André Sá nas duplas. Ele jogará ao lado do belga Florin Mergea.