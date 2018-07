Thomaz Bellucci ganha uma posição e sobe para 37º lugar no ranking da ATP

LONDRES - O brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado na primeira rodada do Torneio de Buenos Aires na semana passada ao perder para o argentino Diego Schwartzmann, mas mesmo assim subiu no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira. O melhor tenista do País na lista ganhou uma posição ao aproveitar a queda do checo Radek Stepanek e agora está em 37º lugar, com 1.032 pontos.

Bellucci faz um início de temporada ruim, com apenas três vitórias em oito partidas. Nesta semana, porém, o brasileiro vai ter nova oportunidade de ascender no ranking da ATP porque não vai defender pontos no Torneio de Acapulco. A sua estreia no México será diante do russo Andrey Kuznetsov, 73º colocado no ranking da ATP.

Com alguns dos principais tenistas do mundo fora dos torneios na semana passada, a lista apresentou poucas mudanças na atualização desta segunda-feira. Assim, o sérvio Novak Djokovic continua na primeira colocação, com 12.960 pontos, e atingiu a 70ª semana como número 1 do mundo. A sua vantagem para o suíço Roger Federer, que continua em segundo lugar, é de 3.105 pontos.

O britânico Andy Murray é o terceiro colocado, logo à frente do espanhol David Ferrer, que foi campeão do Torneio de Buenos Aires no último fim de semana. Ele é seguido em ordem pelo compatriota Rafael Nadal, pelo checo Tomas Berdych, pelo argentino Juan Martin del Potro e pelo francês Jo-Wilfried Tsonga, que faturou o título do Torneio de Marselha no último domingo. O sérvio Janko Tipsarevic e o francês Richard Gasquet completam as 10 primeiras colocações do ranking da ATP.

Eliminado nas semifinais em Buenos Aires, o espanhol Nicolas Almagro caiu para o 12º lugar e foi ultrapassado pelo croata Marin Cilic. Já o japonês Kei Nishikori subiu seis posições com a conquista do título do Torneio de Memphis, nos Estados Unidos, e agora ocupa a 16ª colocação.

Confira os primeiros colocados do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 12.960 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 9.855

3º - Andy Murray (GBR), 8.480

4º - David Ferrer (ESP), 6.865

5º - Rafael Nadal (ESP), 5.755

6º - Tomas Berdych (RCH), 4.545

7º - Juan Martin del Potro (ARG), 4.410

8º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.660

9º - Janko Tipsarevic (SER), 3.125

10º - Richard Gasquet (FRA), 2.880

11º - Marin Cilic (CRO), 2.535

12º - Nicolas Almagro (ESP), 2.480

13º - Gilles Simon (FRA), 2.390

14º - Juan Monaco (ARG), 2.220

15º - John Isner (EUA), 2.125

16º - Kei Nishikori (JAP), 2.100

17º - Stanislas Wawrinka (SUI), 2.050

18º - Milos Raonic (CAN), 2.050

19º - Tommy Haas (ALE), 1.815

20º - Andreas Seppi (ITA), 1.730

37º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.032

115º - Rogério Dutra Silva (BRA), 474

132º - João Souza (BRA), 413

136º - Thiago Alves (BRA), 397