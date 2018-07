Thomaz Bellucci lamenta eliminação brasileira na Copa Davis

NEU-ULM - O Brasil perdeu por 4 a 1 o confronto com a Alemanha, encerrado neste domingo, na cidade de Neu-Ulm, e não disputará o Grupo Mundial da Copa Davis em 2014. Para o tenista brasileiro Thomaz Bellucci, que foi derrotado nos dois de simples que disputou, a equipe alemã foi superior no duelo e conquistou uma vitória merecida.

"Não temos tantas opções quanto a Alemanha, mas isso acontece, temos de lidar com isso. Não é fácil", afirmou Bellucci, ressaltando que o tênis alemão tem mais jogadores em alto nível neste momento, o que fez a diferença no confronto pelos playoffs do Grupo Mundial.

A Alemanha foi representada por três tenistas entre os 100 melhores do mundo: Philipp Kohlschreiber (25º colocado), Florian Mayer (44º) e Daniel Brands (60º). Entre os brasileiros, Bellucci está na 116ª posição do ranking e Rogério Dutra Silva ocupa a 127ª.

No jogo que definiu a vitória alemã no confronto, Bellucci perdeu neste domingo para Daniel Brands por 3 sets a 0. "Não joguei bem com as muitas chances que tive. Ele simplesmente jogou muito melhor do que eu nos pontos decisivos", afirmou o brasileiro.

Bellucci também revelou ter disputado o confronto com muitas dores no ombro direito, com as quais vem convivendo há cerca de duas semanas. "No primeiro jogo (na sexta-feira), joguei com muita dor. E hoje (domingo), foi ainda pior", contou o tenista.