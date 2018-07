Thomaz Bellucci leva virada e dá adeus ao Aberto da Austrália

MELBOURNE - Thomaz Bellucci chegou a dar um susto em Gael Monfils ao vencer o primeiro set por 6/2 nesta quinta-feira, em Melbourne, mas acabou eliminado do Aberto da Austrália ao perder as parciais seguintes por 6/0, 6/4 e 6/2, fato que deixou o Brasil sem nenhum representante na chave de simples do primeiro Grand Slam do ano.

Com a vitória sobre o tenista número 1 do Brasil, o francês assegurou um lugar na terceira rodada, na qual irá enfrentar o casaque Mikhail Kukushkin, que surpreendeu nesta quinta ao derrotar o sérvio Viktor Troicki, 19.º cabeça de chave, por 3 sets a 2, com 5/7, 6/4, 6/2, 4/6 e 6/3.

Outro brasileiro a jogar pela segunda rodada nesta quinta, Ricardo Mello foi eliminado pelo também francês Jo-Wilfried Tsonga, que ganhou por 3 sets a 0 para avançar no Grand Slam. Anteriormente, João Souza, o Feijão, caiu na estreia diante do australiano Matthew Ebden, também por 3 a 0.

Após estrear com vitória por 3 sets a 0 sobre o israelense Dudi Sela, Bellucci iniciou o confronto desta quinta surpreendendo Monfils. Eficiente no saque, ele passou a pressionar o francês e conseguiu uma quebra de serviço já no quarto game, abrindo 3 a 1. Em seguida, sem sofrer nenhum break point, o brasileiro liquidou a parcial em 6/2.

Porém, o duelo que se desenhava como complicado para Monfils começou a mudar radicalmente a partir do segundo set. Sem a mesma eficiência no saque e jogando de forma apática, Bellucci sofreu três quebras consecutivas de serviço e amargou um "pneu" (6/0) aplicado pelo francês.

Já no terceiro set, Bellucci retomou a eficiência do seu saque e voltou a equilibrar o confronto. Mesmo assim, teve o serviço quebrado no terceiro game, mas logo em seguida devolveu a quebra. O francês, entretanto, voltou a aproveitar um break point no sétimo game, fez 4 a 3 e depois apenas confirmou os seus saques para fazer 6/4 e virar o jogo.

Abalado com a derrota no set anterior, Bellucci teve o saque quebrado logo no primeiro game da quarta parcial e passou a ser dominado pelo francês, que depois abriu 5 a 1 e administrou a vantagem para liquidar o jogo em 6/2.

Essa foi a segunda derrota de Bellucci em dois jogos contra Monfils, que levou a melhor sobre o brasileiro também no Torneio de Acapulco de 2009, quando venceu por 2 sets a 1, no piso de saibro.

HEWITT ELIMINA RODDICK - Em um dos jogos que fecharam a programação desta quinta-feira na Austrália, o australiano Lleyton Hewitt eliminou o norte-americano Andy Roddick, 15.º cabeça de chave, e avançou à terceira rodada do Grand Slam.

O tenista da casa contou com a desistência de Roddick após vencer o segundo set por 6/4, após perder o primeiro por 6/3 e ganhar o segundo também por 6/3. Após perder na segunda parcial, o norte-americano pediu atendimento médico por causa de uma lesão e depois foi até o australiano cumprimentá-lo pela vitória, pois não tinha mais como seguir em quadra por causa das dores que vinha sentindo.

Com a vitória, Hewitt enfrentará na próxima fase o canadense Milos Raonic, que nesta quinta eliminou o alemão Philipp Petzschner com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 7/5.

A vitória desta quinta, em mais um clássico entre dois ex-líderes do ranking mundial, também serviu para Hewitt igualar o retrospecto do duelo contra Roddick. Agora os dois ostentam sete vitórias cada um em 14 confrontos, sendo que o australiano vinha de seis derrotas seguidas para o rival. O último triunfo havia acontecido em 2005, no Masters Series de Indian Wells.

Em outro duelo encerrado no fim da programação do dia na Austrália, o francês Julien Benneteau superou o compatriota Gilles Simon, 12.º cabeça de chave, por 3 sets a 2, com 7/5, 7/6 (10/8), 1/6, 3/6 e 6/2, e enfrentará na terceira rodada o japonês Kei Nishikori.