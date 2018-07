Thomaz Bellucci leva virada em Rennes e é eliminado por turco

O brasileiro Thomaz Bellucci desperdiçou boa chance de se vingar de Marsel Ilhan na sua partida de estreia no Challenger de Rennes, na França. Nesta terça-feira, o número 68 do mundo desperdiçou match points e acabou sendo derrotado pelo turco, 122º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/2) e 6/3, em 2 horas e 48 minutos.

Com isso, Bellucci foi derrotado por Ilhan pela segunda semana seguida, pois na semana passada perdeu para o turco nas oitavas de final do Challenger de Mons. O primeiro set da partida desta terça-feira não teve quebras de serviço, com Bellucci desperdiçando dois break points e salvando um. Assim, a definição seguiu para o tie-break, vencido pelo brasileiro.

No segundo set, Bellucci chegou a estar muito perto de assegurar a sua vitória. O brasileiro conseguiu uma quebra de saque no segundo game e abriu 4/1. Depois, em 5/2, teve match points no saque de Ilhan, mas desperdiçou. Além disso, perdeu o seu saque no nono game. Assim, mais uma vez a definição da parcial seguiu para o tie-break, mas dessa vez foi o turco que venceu, forçando a realização do terceiro set.

A parcial decisiva seguiu sem quebras de saque até o oitavo game, quando Bellucci perdeu o seu serviço. Em seguida, Ilhan só precisou confirmar o seu saque para fechar a parcial em 6/3 e o jogo em 2 sets a 1.

Eliminado, o brasileiro também jogará a chave de duplas em Rennes ao lado do compatriota André Sá. Eles enfrentam na estreia, nesta quarta-feira, os alemães Martin Emmrich e Gero Kretschmer.