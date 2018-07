Thomaz Bellucci pega Sergiy Stakhovski em Dallas e quer 'ganhar ritmo'

DALLAS - Em preparação para a o Masters 1000 de Miami e tentando superar o momento ruim, o brasileiro Thomaz Bellucci decidiu disputar nesta semana o Torneio Challenger de Dallas, nos Estados Unidos, que começará a ser disputado nesta quarta-feira, e já conheceu o seu primeiro adversário. O número 38 do mundo vai estrear contra o ucraniano Sergiy Stakhovski e revelou as suas preocupações para o confronto com o 108º colocado no ranking da ATP.

"Nunca nos enfrentamos, mas ele é um cara que saca bem e gosta de vir para rede", afirmou Bellucci, sobre o duelo inédito contra o tenista ucraniano. O brasileiro foi convidado pela organização e é o cabeça de chave número 2 do Challenger de Dallas, que tem o cipriota Marcos Baghdatis como principal favorito ao título.

Eliminado na estreia dos últimos três torneios que disputou, Bellucci espera ter mais êxito no Challenger de Dallas para adquirir mais ritmo de jogo visando a disputa do Masters 1000 de Miami, na próxima semana. "Estou priorizando minha preparação para Miami e Dallas vai ser importante para eu ganhar mais ritmo de jogo", afirmou o brasileiro.