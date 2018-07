Thomaz Bellucci perde 12 posições e cai para 66º no ranking da ATP

Após encerrar a temporada deste ano mais cedo, Thomaz Bellucci sofreu nova queda no ranking atualizado pela ATP nesta segunda-feira. O número 1 do Brasil perdeu 12 posições e aparece agora no 66º lugar por não defender os pontos conquistados na temporada passada.

Bellucci encerrou seu ano ao ser eliminado nas quartas de final do ATP 500 de Valência, no fim de outubro. Assim, não manteve a pontuação obtida em dois torneios de nível challenger disputados em 2013 - foi campeão em Montevidéu e vice em Bogotá, entre o fim de outubro e o início de novembro.

O brasileiro chegou a retomar sua vaga no Top 50 no dia 27 do mês passado, em razão dos bons resultados conquistados na reta final da temporada. Mas caiu nas duas semanas seguintes e deve terminar o ano na posição atual. João Souza, o Feijão, também caiu no ranking. Ele perdeu apenas uma posição e segue no Top 100, agora em 92º.

No Top 50, não houve mudanças na lista atualizada nesta segunda porque a temporada está praticamente encerrada. No domingo, teve início o ATP Finals, que reúne os oito melhores tenistas do ano e põe fim ao calendário da ATP. O ranking ainda poderá sofrer alterações pelo resultado da final da Copa Davis, entre os dias 21 e 23 deste mês.

A decisão vai reunir a Suíça de Roger Federer e Stan Wawrinka, ambos Top 10, contra a França de Jo-Wilfried Tsonga. Federer ainda sonha em terminar o ano como número 1 do mundo. Para tanto, precisará de uma combinação de resultados. Além de levar o título inédito da Copa Davis, ele terá que vencer o ATP Finals e torcer para Novak Djokovic não vencer três jogos na competição em Londres.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (Sérvia), 10.010 pontos

2º - Roger Federer (Suíça), 8.700

3º - Rafael Nadal (Espanha), 6.835

4º - Stan Wawrinka (Suíça), 4.895

5º - Kei Nishikori (Japão), 4.625

6º - Andy Murray (Escócia), 4.475

7º - Tomas Berdych (República Checa), 4.465

8º - Milos Raonic (Canadá), 4.440

9º - Marin Cilic (Croácia), 4.150

10º - David Ferrer (ESP), 4.045

11º - Grigor Dimitrov (Bulgária), 3.645

12º - Jo-Wilfried Tsonga (França), 2.740

13º - Ernests Gulbis (Letônia), 2.455

14º - Feliciano López, (Espanha), 2.130

15º - Roberto Bautista Agut (Espanha), 2.110

16º - Kevin Anderson, (África do Sul), 2.080

17º - Tommy Robredo (Espanha), 2.015

18º - John Isner (EUA), 1.890

19º - Gael Monfils (França), 1.825

20º - Fabio Fognini (Itália), 1.790

66º - Thomaz Bellucci (Brasil), 753

92º - João Souza (Brasil), 593

167º - André Ghem (Brasil), 312

272º - Rogério Dutra Silva (Brasil), 175