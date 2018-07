Thomaz Bellucci perde e Alemanha faz 2 a 0 no Brasil na Davis

NEU-ULM - Depois de Rogério Dutra Silva ter sido batido com relativa facilidade por Philipp Kohlschreiber no primeiro jogo do dia em Neu-Ulm (ALE), Thomaz Bellucci foi arrasado por Florian Mayer por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/2, e viu a Alemanha abrir 2 a 0 sobre o Brasil na série melhor de cinco partidas entre os dois países pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis.

O tenista número 1 do Brasil e atual 116.º do mundo vive péssima fase no circuito profissional e acabou superado em apenas uma hora e 29 minutos por Mayer, o 44.º jogador da listagem da ATP, nesta sexta-feira.

Com as duas derrotas, Marcelo Melo e Bruno Soares terão de vencer o confronto de duplas deste sábado, marcado para começar às 8 horas (de Brasília), para manter os brasileiros vivos neste confronto diante dos alemães. Eles terão pela frente a parceria formada por Daniel Brands e Martin Emmrich.

Embora hoje figure com um ranking modesto e inferior ao de Mayer na ATP, Bellucci tinha esperança de bater o rival nesta sexta, até pelo fato de que havia levado a melhor sobre o alemão no único duelo disputado entre os dois até então. O brasileiro contou com a desistência do adversário quando vencia o terceiro set da partida que os dois travaram no Masters 1.000 de Madri de 2011.

Bellucci, entretanto, não foi nem sombra daquele jogador de dois anos atrás nesta sexta. Ele chegou a conseguir uma quebra de saque no primeiro set, mas teve o serviço quebrado por duas vezes na primeira parcial e viu Mayer fazer 6/4.

A partir daí, o alemão começou a atropelar. Com dois break points convertidos em duas chances e sem oferecer oportunidades de quebra ao brasileiro, fez 6/1 na segunda parcial. Já no terceiro set, mais uma vez sem conseguir ameaçar o saque de Mayer, Bellucci sofreu mais duas quebras e acabou derrotado por 6/2.