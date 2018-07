Thomaz Bellucci perde para Anderson na estreia no Masters 1.000 de Paris

PARIS - O brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado logo na sua partida de estreia no Masters 1.000 Paris, disputado em quadras duras. Nesta segunda-feira, o número 35 do mundo teve atuação ruim e foi facilmente batido pelo sul-africano Kevin Anderson, 39.º colocado no ranking da ATP, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em 1 hora e 3 minutos.

Bellucci vinha em um bom momento no circuito do tênis. Neste mês, ele tinha disputado a sua primeira final em quadras rápidas ao ser vice-campeão do Torneio de Moscou. Já na última semana, o brasileiro teve boa atuação diante do suíço Roger Federer, que o eliminou na segunda rodada do Torneio da Basileia.

Mas as esperanças de ver Bellucci realizar boa campanha no Masters 1.000 de Paris se encerraram logo nesta segunda-feira, com a atuação ruim diante de Anderson. Assim, ele retorna ao Brasil com a eliminação na estreia em Paris para voltar a jogar em São Paulo.

A partir do dia 26 de novembro, Bellucci vai participar do ATP Challenger Finals, como convidado, em torneio que reúne os tenistas que mais pontuaram em torneios de nível challenger nesta temporada. Na semana seguinte, o brasileiro fará jogos de exibição, também em São Paulo, contra Federer e o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Nesta segunda-feira, Bellucci ofereceu pouca resistência a Anderson, de 2,03 metros, que fez nove aces na partida. O brasileiro teve uma chance de quebra de serviço no começo da partida, mas desperdiçou. Depois, o sul-africano converteu break points no sexto e oitavo games para fechar a parcial em 6/2.

Em vantagem, Anderson começou melhor o segundo set e abriu 3/0 com uma quebra de saque no segundo game. O sul-africano ainda conseguiu uma nova quebra no sexto game e em seguida confirmou o seu saque para fechar a parcial em 6/1 e o jogo em 2 sets a 0.

Classificado, Anderson fez 2 a 1 no confronto direto com Bellucci e agora vai enfrentar o francês Richard Gasquet na segunda rodada do Masters 1.000 de Paris.

OUTROS JOGOS

Também nesta segunda-feira, o italiano Andreas Seppi, que passou pelo eslovaco Martin Klizan (6/2, 2/6 e 7/6), e o argentino Carlos Berlocq, que bateu o usbeque Denis Istomin (7/6 e 6/2), se classificaram para a segunda rodada na França. Eles vão enfrentar o checo Tomas Berdych e o suíço Stanilas Wawrinka, respectivamente.