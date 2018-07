Thomaz Bellucci prevê um jogo duro na estreia no ATP 250 de Viena

De volta aos principais torneio do circuito profissional da ATP, depois de jogar três competições da série Challenger (dois na França e um na Bélgica), o brasileiro Thomaz Bellucci estreia nesta terça-feira no ATP 250 de Viena, na Áustria. Atual número 68 do mundo, o principal tenista do Brasil terá pela frente o francês Paul-Henri Mathieu, 84.º colocado do ranking.

"É um jogo duro. Em quadra rápida não dá para vacilar, tem que ficar bem concentrado para não dar chance ao adversário de se impor", analisou Bellucci, nesta segunda, após realizar um treinamento na capital austríaca.

Os dois se encontraram uma única vez no circuito profissional. Foi há pouco de mais de 15 dias, nas semifinais do Challenger de Orleans, na França, jogado no mesmo piso que o torneio austríaco (rápido coberto). O tenista número 1 do Brasil venceu o jogo por 6/3 e 6/4 e chegou à final do torneio, no qual foi vice-campeão.

Nesta segunda, no único jogo do dia, o argentino Carlos Berlocq derrotou o austríaco Gerald Melzer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2). O tenista sul-americano terá pela frente agora o alemão Philipp Kohlschreiber, cabeça de chave número 4.

NA SUÉCIA O Torneio de Estocolmo começou nesta segunda com a realização de três partidas. Quem teve mais dificuldades foi o australiano Bernard Tomic, que precisou de três sets para superar o sueco Patrik Rosenholm com as parciais de 7/6 (7/1), 5/7 e 6/4. Seu próximo adversário será o sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 3.

O finlandês Jarkko Nieminen aplicou um duplo 6/4 no espanhol Albert Ramos e passou para a segunda rodada, que já vale como oitavas de final, onde o rival será o vencedor do duelo entre o espanhol Fernando Verdasco e o australiano Marinko Matosevic.

Por fim, o russo Teymuraz Gabashvili ganhou do colombiano Alejandro Falla por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e agora encara o búlgaro Grigor Dimitrov, cabeça de chave número 2.