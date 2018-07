Thomaz Bellucci recebe convite e jogará o Brasil Open, no Ibirapuera

SÃO PAULO - Os organizadores do Brasil Open anunciaram nesta quinta-feira que Thomaz Bellucci é o primeiro tenista a receber um convite (wild card) para participar do torneio, marcado para o período entre 22 de fevereiro e 2 de março, no complexo do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Apenas o número 129 do mundo, Bellucci não possuía ranking suficiente para entrar direto na chave principal, mas agora teve a sua participação assegurada na competição.

"Para o Brasil Open é muito importante termos brasileiros na chave, como aconteceu em todas as outras edições, e podermos dar a oportunidade ao Bellucci de mais uma vez participar do torneio. Mesmo havendo um número restrito de wild cards, o nosso objetivo é privilegiar os melhores tenistas brasileiros", destacou Paulo Pereira, diretor executivo do Brasil Open.

Bellucci vai participar do torneio pelo sétima vez e tem o vice-campeonato em 2009 como o seu melhor resultado. Ele também avançou até as semifinais do Brasil Open em 2012 e parou nas quartas de final em 2010 e 2011. E ele celebrou a oportunidade de voltar a jogar no País.

"É sempre muito bom jogar no Brasil. Tem um clima diferente jogar em casa, perto da família, dos amigos e do público brasileiro. Quero aproveitar ao máximo a oportunidade de jogar duas semanas consecutivas no meu país, no Rio e em São Paulo, e conseguir bons resultados", afirmou.

Os organizadores do Brasil Open ainda concederão dois wild cards. O torneio já tem garantidas as presenças do alemão Tommy Haas (número 12 do mundo), dos espanhóis Nicolás Almagro (número 14) e Marcel Granollers (número 35), do argentino Juan Monaco (número 42) e do holandês Robin Haase (número 45).